VS vervolgen Noord-Koreaanse hacker voor cyberaanval WannaCry TTR

06 september 2018

19u08

Bron: ANP 0 De Amerikaanse autoriteiten gaan een vermeende Noord-Koreaanse hacker vervolgen. Deze Park Jin Hyok wordt in verband gebracht met cyberaanvallen op Sony Pictures en de centrale bank van Bangladesh. Ook zou hij achter het verspreiden van gijzelingssoftware WannaCry zitten.

WannaCry wist vorig jaar in een paar dagen tijd honderdduizenden computersystemen in 150 landen te besmetten. De systemen werden vergrendeld en de makers eisten omgerekend enkele honderden euro's in bitcoins.

Bij de cyberaanval op Sony Pictures gingen in 2014 gingen interne documenten en gegevens verloren. Noord-Korea was op dat moment boos op het bedrijf vanwege een komische film over een moordaanslag op de Noord-Koreaanse leider. Hackers maakten twee jaar later tientallen miljoenen euro's buit bij de centrale bank van Bangladesh.

De VS leggen Park en zijn werkgever Chosun Expo Joint Venture ook sancties op. Het ministerie van Financiën zegt dat zij banden hebben met de Noord-Koreaanse regering.