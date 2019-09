VS vervolgen Edward Snowden voor nieuw boek: “In strijd met afspraken rond geheimhouding” Redactie

17 september 2019

20u13 0 De Verenigde Staten hebben vandaag een klacht ingediend tegen voormalig NSA-medewerker Edward Snowden, die in 2013 geheime documenten lekte over telefoon- en internetspionage. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is Snowdens pas verschenen boek ‘Permanent Record’ in strijd met een gemaakte geheimhoudingsovereenkomst.

Volgens het Justice Department publiceerde Snowden zijn boek ‘Permanent Record’ (de Nederlandse vertaling heet ‘Onuitwisbaar’, red.) zonder het eerst ter nalezing voor te leggen aan de Amerikaanse inlichtingendiensten, wat in strijd zou zijn met de overeenkomsten rond geheimhouding.

Ook de toespraken die Snowden naar aanleiding van het boek gaf, zouden een inbreuk vormen op die clausules. Het Justice Department zegt dat het beslag wil leggen op alle inkomsten die uit het boek voortkomen.



Snowden, die in Rusland woont waar hij asiel heeft gekregen, is eerder in de VS aangeklaagd wegens spionage en diefstal van staatsgeheimen. Gisteren gaf de ex-medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA in een interview met CBS nog te kennen dat hij als ultiem doel heeft om terug te keren naar de Verenigde Staten, op voorwaarde dat hem daar een eerlijk proces te wachten staat.