VS: “Verschillende gevaarlijke IS-gevangenen vrijgelaten in Syrië”

"Verschillende gevaarlijke IS-gevangenen vrijgelaten in Syrië"

15 oktober 2019

De Turkse inval in het noordoosten van Syrië heeft ertoe geleid dat verschillende gevaarlijke gevangenen van IS zijn vrijgelaten. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Mark Esper, verklaard.

"Ondanks het verzet en de herhaaldelijke waarschuwingen van de Verenigde Staten en de internationale gemeenschap, heeft de Turkse president Erdogan een unilaterale invasie van het noorden van Syrië bevolen die heeft geleid tot wijdverspreide slachtoffers, vluchtelingen, verwoesting, onveiligheid en een groeiende bedreiging tegen Amerikaanse militairen", stelt Esper in een mededeling.

"Deze onaanvaardbare aanval heeft ook de succesvolle multinationale 'Defeat ISIS'-missie in Syrië ondermijnd, wat resulteerde in de vrijlating van verschillende gevaarlijke IS-strijders", aldus Esper.



"Ik zal volgende week de NAVO bezoeken in Brussel, waar ik onze bondgenoten zal aanzetten om gezamenlijke en individuele diplomatieke en economische maatregelen te nemen als antwoord op deze verschrikkelijke acties van Turkije."