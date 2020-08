VS verscherpen sancties tegen Chinese techreus Huawei KVDS

17 augustus 2020

16u34

Bron: Belga 0 De Amerikaanse regering heeft haar sancties tegen de Chinese techreus Huawei verder aangescherpt. Nog eens 38 partnerbedrijven van Huawei zijn op de zwarte lijst gezet, zo hebben de Amerikaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en van Handel aangekondigd.

Op de zwarte lijst staan nu zowat 150 aan Huawei gerelateerde firma's. Met de sancties willen de VS vermijden dat Huawei nog toegang zou krijgen tot Amerikaanse technologie, zoals chips. De verstrenging was volgens de Amerikanen nodig om te vermijden dat het concern via omwegen toch nog aan die technologie zou geraken.

Spionage

De VS stelden in mei vorig jaar sancties in tegen Huawei. Ze beschuldigen het concern van spionage. "Het is een inlichtingentak van de Chinese communistische partij", aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.





De Amerikaanse president bevestigde de verscherping maandag. "We willen hun uitrusting niet in de Verenigde Staten, omdat ze ons bespioneren", stelde hij op de zender Fox News. "Ik noem hen 'spy-wei'."

Het Chinese concern heeft de beschuldigingen steeds ontkend.

Minister van Handel Willbur Ross verklaarde op Fox dat de regering-Trump ook extra aandacht heeft voor de populaire filmpjesapp TikTok. Webwinkelreus Alibaba, die ook op de radar van de VS staat, wordt vooralsnog met rust gelaten.