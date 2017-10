VS verplichten Cuba om diplomaten terug te halen uit VS kv

Rex Tillerson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken De Trump-administratie heeft vandaag aan de Cubaanse overheid een lijst met namen van vijftien Cubaanse diplomaten bezorgd die de VS moeten verlaten. Vorige week trokken de VS zelf meer dan de helft van hun ambassadepersoneel terug uit Havana nadat verschillende medewerkers last kregen van onverklaarbare gezondheidsproblemen. De VS vermoeden dat ze mogelijk het gevolg zijn van "sonische aanvallen".

Volgens Rex Tillerson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, is de beslissing het gevolg van Cuba's "falen om gepaste stappen te ondernemen" om het Amerikaanse personeel in Cuba te beschermen tegen de mysterieuze aanvallen die hun gezondheid hebben geschaad.

22 gevallen

Vrijdag maakten de VS bekend dat ze hun diplomatieke aanwezigheid in Cuba voorlopig aanzienlijk beperken en Amerikaanse burgers worden afgeraden om naar het eiland af te reizen, omdat verschillende medewerkers ten gevolge van de vermoedelijke aanvallen lijden aan gehoorverlies, duizeligheid en vermoeidheid. Het aantal Amerikaanse diplomaten dat kampt met dergelijke symptomen is opgelopen tot 22.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte vrijdag ook bekend dat de verwerking van visa-aanvragen van Cubanen die die VS wilden bezoeken voorlopig stopgezet wordt en dat de ambassade zich enkel zou concentreren op dringende hulpverlening aan Amerikaanse burgers.

"Onrechtvaardige beslissing"

Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez is de uitzetting van Cubaanse diplomaten uit de VS een "onrechtvaardige beslissing" waartegen Havana zich sterk verzet. Rodriguez klaagt ook over het gebrek aan samenwerking met de Amerikaanse autoriteiten in het onderzoek naar de incidenten in Cuba en hekelt het feit dat Havana te weinig informatie krijgt over het onderzoek.

Restricties

De uitwijzing van de Cubaanse ambassademedewerkers is alweer een klap voor de fragiele relatie tussen de VS en Cuba. Onder de vorige Amerikaanse president Barack Obama werden de diplomatieke banden tussen de VS en Cuba hersteld. Huidig president Donald Trump heeft zich daar echter altijd tegen gekant en zijn administratie voerde in juni nieuwe reis- en commerciële restricties voor Cuba door.