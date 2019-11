VS veroordelen geweld in Hongkong IB

12 november 2019

03u57

Bron: ANP 0 De Verenigde Staten hebben “het onterechte gebruik van dodelijk geweld” in Hongkong scherp veroordeeld en roepen politie en burgers op tot de-escalatie. Dat zegt een hoge regeringsfunctionaris in Washington.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken roept China daarnaast op zich te houden aan eerdere afspraken om Hongkong “een hoge mate van autonomie toe te staan en de inwoners van de stad vrijheid van meningsuiting en vreedzame vergadering toe te staan".

De Amerikaanse verklaringen volgen op een zeer onrustig verlopen maandag. Tijdens rellen zijn twee mensen zwaargewond geraakt. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een van hen werd door een politieman van dichtbij neergeschoten. Een andere man werd in brand gestoken door anti-regeringsdemonstranten. Beelden van beide incidenten werden door veel media getoond.

Hongkong is al maandenlang het toneel van grootschalige protesten tegen de toenemende invloed van China.

Meer over Hongkong

China