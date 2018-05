VS verlengen vrijstelling van importheffingen op staal en aluminium voor Europese Unie IB

01 mei 2018

03u00

Bron: Reuters, ANP 3 De Europese Unie blijft voorlopig vrijgesteld van de Amerikaanse invoerheffingen op staal en aluminium. President Donald Trump heeft zijn beslissing over de heffingen uitgesteld tot 1 juni. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

Het uitstel geldt ook voor Canada en Mexico. Met Argentinië, Australië en Brazilië zou Trump al wel een akkoord bereikt hebben. In maart voerden de VS invoertarieven van 25 procent op buitenlands staal en 10 procent op aluminium in vanwege "de nationale veiligheid".

Buurlanden Canada en Mexico werden direct uitgezonderd van de maatregel, en na wekenlang intensief overleg ook de EU. De uitzondering voor de EU en de andere bondgenoten zou vandaag op 1 mei aflopen.