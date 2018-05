VS verlengen vrijstelling van importheffingen: "Onzekerheid voor de markt blijft" IB

01 mei 2018

03u00

Bron: Reuters, ANP 6 De Amerikaanse president Donald Trump verlengt de vrijstelling van de importheffingen op staal en aluminium voor de Europese Unie, Canada en Mexico met een maand. Dat bevestigde het Witte Huis gisterenavond, ruim drie uur voor het verstrijken van de uitzonderingsmaatregel.

Die beslissing verlengt volgens de EU alleen maar de onzekerheid voor de markt. "De EU moet volledig en definitief worden vrijgesteld van deze maatregelen omdat ze niet kunnen gerechtvaardigd worden op grond van nationale veiligheid", luidt de reactie.

Ook Duitsland heeft akte genomen van de beslissing van de VS. Berlijn benadrukt wel dat het nog steeds wacht op "een duurzame vrijstelling". De Duitse regering vindt het erg belangrijk dat de Europese Unie de dialoog met Washington voortzet. "Noch de Europese Unie noch de VS heeft er baat bij dat er een escalatie komt van het commercieel conflict", aldus de regering van Angela Merkel.

Heffingen

Vanaf 23 maart zijn in de Verenigde Staten heffingen van 25 procent op ingevoerd staal en 10 procent op ingevoerd aluminium van kracht. De EU, Australië, Argentinië, Brazilië en buurlanden Canada en Mexico bedongen echter een tijdelijke vrijstelling tot 1 mei.

Voor de EU, Canada en Mexico verlengen de Amerikanen die vrijstelling nu tot 1 juni, in afwachting van een definitief besluit. Met Australië, Argentinië en Brazilië bereikten de VS principeovereenkomsten over een permanente deal in verband met de invoerheffingen, waar in de komende dertig dagen de laatste hand aan wordt gelegd.

Zuid-Korea

Met Zuid-Korea is een vrijstelling opgenomen in het handelsakkoord tussen beide landen. Het akkoord werd 28 maart al aangekondigd, maar is nu volledig rond. Seoel deed wel grote toegevingen om de vrijstelling te krijgen. Zo accepteerde het om 30 procent minder staal uit te voeren naar de Verenigde Staten, tot nog ongeveer 2,7 miljoen ton per jaar. Bovendien zullen heffingen op de export van Zuid-Koreaanse terreinwagens naar de VS voor een langere tijd aangehouden worden: tot 2041 in plaats van 2021.

Ook een permanente vrijstelling voor Canada en Mexico linkte Trump eerder al aan de onderhandelingen over het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsakkoord (Nafta).

De EU, China en Rusland hebben overigens alle drie een procedure lopen bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) tegen de invoertarieven.