VS verlengen beschermd statuut voor 7.000 Syriërs op hun grondgebied KVE

01 februari 2018

08u18

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben het beschermd statuut voor de ongeveer zevenduizend Syriërs op hun grondgebied verlengd. Ze lopen dus niet het risico om teruggestuurd te worden naar Syrië. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Veiligheid bekend.

VS-president Donald Trump hief de bescherming op voor honderdduizenden migranten uit Centraal-Amerika en de Caraïben. De Syriërs vreesden daarom dat hen hetzelfde zou overkomen.

"Na de situatie op het terrein zorgvuldig te hebben bestuurd, concludeerde ik dat het noodzakelijk blijft om het tijdelijke beschermde statuut voor Syrië te verlengen", zei minister van Binnenlandse Veiligheid, Kirstjen Nielsen, in een persbericht. "Het is duidelijk dat de voorwaarden waarom Syrië als dusdanig werd aangeduid onveranderd zijn gebleven. Een verlenging is dus gerechtvaardigd."

De verlenging geldt tot 30 september 2019.

Meer over Syrië

politiek