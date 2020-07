VS verhuizen militair hoofdkwartier van Duitsland naar België NLA

29 juli 2020

16u01

Bron: ANP, Tagesschau, Belga 4 De Verenigde Staten verhuizen hun militaire hoofdkwartier voor Europa (Eucom) van Duitsland naar België. De verhuizing is onderdeel van het eerder al aangekondigde weghalen van troepen uit Duitsland.

Het Amerikaanse militaire hoofdkwartier in Europa bevindt zich nu in het Duitse Stuttgart, maar zal naar de Waalse stad Bergen verhuizen. Dat heeft generaal Tod Walters als bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa vandaag in Washington bekendgemaakt.

Door het hoofdkwartier naar Bergen te verhuizen, kan de Amerikaanse generaal tijd besparen bij het heen en weer reizen tussen België en Duitsland. In Bergen bevindt zich namelijk al een van de militaire hoofdkwartieren van de NAVO en Walters moet traditioneel beide hoofdkwartieren overzien.

Mogelijk brengt Washington zijn hoofdkwartier voor Afrika (Africom), dat zich ook in Stuttgart bevindt, eveneens naar een andere plaats over. Over de precieze inplanting dient nog een beslissing te vallen.

11.800 militairen weg uit Duitsland

De VS 11.800 van de 35.000 in Duitsland gelegerde militairen weg. De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper verklaarde dat de operatie enkele miljarden euro gaat kosten en “zo snel mogelijk” zal plaatsvinden. Sommige aspecten zijn al binnen enkele weken mogelijk, andere vergen meer tijd, aldus Esper die nog geen exact plan voorlegde.

Zo’n 6.400 van de Amerikaanse soldaten moeten terugkeren naar hun thuisland. Ongeveer 5.400 troepenleden blijven echter binnen Europa. Ongeveer 2.000 verhuizen naar België en Italië. Ook zullen er Amerikaanse soldaten naar Polen trekken en naar de Baltische staten, indien er met die landen een akkoord over hun statuut wordt bereikt. In juli nam de Amerikaanse president Donald Trump zich voor om een deel van de Amerikaanse troepen in Polen te stationeren na een bezoek van zijn Poolse collega Andrzej Duda in Washington.

Vorige maand hadden de VS aangekondigd dat ze duizenden soldaten uit Duitsland wilden terugtrekken. Nu zijn die plannen concreter geworden: het gaat om drie militaire bases in Beieren en een in Rijnland-Palts, waar F-16 straaljagers gestationeerd zijn. Op die basis zijn er ongeveer 4.000 Amerikaanse soldaten gestationeerd. Met familieleden erbij werken er bijna 11.000 mensen op de basis, die aan 800 Duitsers werk verschaft en die van strategisch belang is voor de Amerikaanse troepen in Europa. Op een nog vast te stellen tijdstip verhuizen die F-16's naar Spanje, aldus Walters.

De 2.500 soldaten van de Amerikaanse luchtmacht die op de Britse basis Mildenhall gelegerd zijn en die in Duitsland geherpositioneerd zouden worden, blijven in Groot-Brittannië.

Kritiek

Midden juni bevestigde Trump dat het aantal Amerikaanse soldaten in Duitsland van 35.000 tot 25.000 gereduceerd moest worden. Reden daarvoor is dat Duitsland als lid van de NAVO zijn verplichtingen niet zou nakomen en de VS dus niet moet investeren in defensie voor het land. Hij beschuldigt het land er verder van dat het profiteert van handel met de VS. “Duitsland is de NAVO vele miljarden dollars schuldig”, zei hij vandaag in een reactie.

De partij van de Duitse bondskanselier Merkel reageert kritisch. De christendemocraten zien de stap als een verzwakking van de NAVO, waarin de Amerikaanse strijdkrachten een dominerende rol spelen. Zij vinden dat de effectiviteit van het Amerikaanse leger wordt verminderd, juist in de tijd dat bijvoorbeeld de spanningen met Rusland oplopen. Volgens Esper moet de beslissing de NAVO “versterken” en de afschrikking van Rusland opvoeren, de “bondgenoten geruststellen” en de “Amerikaanse strategische flexibiliteit verbeteren”.

Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas waarschuwde er eerder al voor dat de VS de veiligheid van Europa en zichzelf zelf schaden als ze de troepen terugtrekken uit Duitsland. Ook binnen Trumps Republikeinse partij kwamen kritische reacties naar boven, maar het Amerikaanse congres slaagde er niet in de plannen te blokkeren.

President Donald Trump liet van zijn kant verstaan dat een herziening van het plan mogelijk is. “Als de Duitsers hun facturen beginnen te betalen, dan zou ik erover nadenken.”