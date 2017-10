VS verhogen de prijs van Chinese aluminiumfolie 03u30

Bron: Belga 0 Thinkstock De Verenigde Staten hebben gisteren nieuwe importheffingen aangekondigd op aluminiumfolie uit China. Die wordt volgens het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken tegen een oneerlijke prijs op de markt aangeboden.

Het ministerie neemt de maatregel nadat Amerikaanse aluminiumfoliefabrikanten een klacht hadden ingediend omdat Chinese aluminiumfolie - waarvan de import in 2016 ongeveer 389 miljoen dollar bedroeg - sterk gesubsidieerd zou worden.



Daarom legt het nu voorlopige importheffingen op voor Chinese aluminiumfolie van 98,81 tot 162,24 procent. Een definitief besluit wordt op 23 februari genomen. In augustus voerde het ministerie van Economische Zaken ook al voorlopige importheffingen in op Chinese aluminiumfolie van 16,56 procent tot 80,97 procent.



Handelsrelatie tussen China en VS

De nieuwe belastingen zetten de handelsrelatie tussen China en de VS onder druk, vlak voor president Donald Trump afreist naar Azië. Begin november ontmoet hij onder meer de Chinese president Xi Jinping.





