VS verbieden uitvoer van beademingstoestellen, mondmaskers en handschoenen

08 april 2020

21u45

Bron: Reuters 4 De Verenigde Staten zullen beslag leggen op persoonlijke beschermingsmiddelen die in het land vervaardigd worden, maar bestemd zijn voor uitvoer, tot duidelijk is of het materiaal niet nodig is om de coronaviruspandemie in de VS aan te pakken. Dat maken twee Amerikaanse overheidsagentschappen vandaag bekend.

De U.S. Customs and Border Protection (CBP), het Amerikaanse douaneagentschap, zal beslag leggen op beademingstoestellen, chirurgische mondmaskers en chirurgische handschoenen, deelt CBP vandaag mee in een gezamenlijke verklaring met FEMA, het federaal bureau voor rampenbestrijding van de VS. FEMA zal dan beslissen of het materiaal moet terugkeren voor gebruik in de VS, gekocht wordt door de Amerikaanse overheid, of mag worden uitgevoerd.

President Donald Trump besliste vrijdag dat overheidsagentschappen het recht hebben om medische middelen, die momenteel overal ter wereld broodnodig zijn, in de VS te houden.

