VS trekt zich terug uit het Mondiale Pact voor Migratie van de VN LVA

06u35

Bron: Belga 0 AFP Donald Trump De president van de Verenigde Staten, Donald Trump, heeft beslist dat de Verenigde Staten niet langer zullen deelnemen aan de voorbereidingen van een mondiaal pact van de Verenigde Naties dat de internationale aanpak inzake vluchtelingen en migranten moet verbeteren. Volgens hem is het "onverenigbaar" met zijn migratiebeleid. Dat maakte de vertegenwoordiging van de VS bij de VN gisteren bekend.

"Vandaag informeerde de Amerikaanse missie bij de VN de secretaris-generaal dat de VS een punt zetten achter hun deelname aan het Mondiale Pact voor Migratie", klinkt het in een persbericht. In september 2016 ondertekenden de 193 leden van de Algemene Vergadering van de VN unaniem een tekst goed, de 'Verklaring van New York voor Vluchtelingen en Migranten', die tot doel had de internationale aanpak (onthaal, terugkeersteun, enzovoort) inzake vluchtelingen en migranten te verbeteren.

Op basis van de Verklaring had de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen het mandaat om een Mondiaal Pact voor Migratie voor te stellen bij zijn jaarlijks verslag aan de Algemene Vergadering in 2018. Dat pact moest steunen op twee pijlers: een reeks aan te nemen oplossingen definiëren, en een actieprogramma.

"De Verklaring van New York bevat verschillende punten die onverenigbaar zijn met het VS-beleid rond immigratie en vluchtelingen, en de principes van de regering-Trump op het vlak van immigratie", zegt de VS-vertegenwoordiging bij de VN. "President Trump besliste bijgevolg om de deelname van de VS bij de voorbereiding van het pact stop te zeggen, waarover de VN in 2018 een consensus moet bereiken."

Amerikaanse soevereiniteit

De VN kon niet onmiddellijk reageren op de terugtrekking van de VS. Nikki Haley, VS-ambassadrice bij de VN, verduidelijkt dat de VS zelf zijn vluchtelingenbeleid wil blijven bepalen. "De internationale aanpak van de Verklaring van New York is onverenigbaar met de Amerikaanse soevereiniteit."

Het is niet de eerste keer dat de VS terugkomt op beslissingen van de regering van president Barack Obama. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook met het klimaatakkoord van Parijs.

Photo News VS-ambassadrice bij de VN Nikki Haley