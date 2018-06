VS trekken zich terug uit VN-Mensenrechtenraad kv

19 juni 2018

18u29

Bron: Bloomberg, Reuters 123 De Amerikaanse regering trekt de VS terug uit de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Dat heeft de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley vandaag meegedeeld. Volgens de Trump-administratie is de raad hypocriet en bevooroordeeld tegen Israël.

Nikki Haley bevestigde vanavond het nieuws dat al eerder de dag de kop opstak. Tijdens haar mededeling noemde ze de Mensenrechtenraad een "hypocriete organisatie die handelt uit eigenbelang en mensenrechten ridiculiseert". De terugtrekking van de VS uit het orgaan betekent echter niet dat de VS de mensenrechten niet meer respecteren, beklemtoonde ze.

De "chronische bevooroordeeldheid" van de VN-Mensenrechtenraad tegen Israël vormt de grote aanleiding voor de Amerikaanse beslissing, aldus Haley. Bovendien zijn ook andere landen die mening toegedaan maar durven die geen openbaar standpunt in te nemen, zei ze nog.

Immigratiebeleid VS

Tijdens een zitting van de 47-koppige raad, die opgericht werd in 2006 en gebaseerd is in Genève, kreeg de Trump-administratie gisteren de wind van voren omwille van haar harde immigratiebeleid. De hoge commissaris voor de mensenrechten noemde de scheiding van ouders en kinderen die illegaal de grens met de VS oversteken "gewetenloos".

"Anti-Israël"

Het is geen grote verrassing dat de VS uit de Mensenrechtenraad stappen. De huidige VN-ambassadeur Nikki Haley noemde het orgaan vorig jaar al een "onophoudelijke, ziekelijke campagne" tegen Israël en deelde toen mee dat de VS hun lidmaatschap van de raad onder de loep namen. Ze pleitte daarbij voor hervormingen en de afschaffing van de "chronische anti-Israëlhouding". De vermoedelijke schendingen van de mensenrechten door Israël in de Palestijnse gebieden zijn immers een vast agendapunt op de raad. Washington is het daar echter niet mee eens.

Onderhandelingen over een mogelijke hervorming van de raad en het lidmaatschap van de VS draaiden vorige week op een sisser uit, waardoor een terugtrekking waarschijnlijk werd.

Onder leiding van president Trump stapten de VS ook al uit het klimaatakkoord van Parijs en het nucleaire akkoord met Iran.

Tegenkanting

Nationaal veiligheidsadviseur John Bolton was al gekant tegen de oprichting van de Mensenrechtenraad toen hij in 2006 de Amerikaanse ambassadeur bij de VN was. Onder president George W. Bush boycotten de VS de raad al drie jaar lang, alvorens zich onder president Barack Obama weer bij het orgaan aan te sluiten in 2009.

De 47 leden van de mensenrechtenraad worden telkens voor drie jaar verkozen uit de Algemene Vergadering van de VN. Momenteel zijn de VS halfweg in die termijn.