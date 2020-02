VS trekken miljard dollar uit voor energieprojecten in Oost-Europa LH

15 februari 2020

10u57

De Verenigde Staten zullen energieprojecten in Centraal- en Oost-Europa financieren voor een miljard dollar, om hun energieonafhankelijkheid tegenover Rusland te versterken. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vandaag aangekondigd op de Veiligheidsconferentie in München.

"Als teken van steun aan de soevereiniteit, welvarendheid en energieonafhankelijkheid van onze Europese vrienden", aldus Pompeo. "De Verenigde Staten hebben de intentie tot een miljard dollar aan financiering toe te kennen aan de landen van Centraal- en Oost-Europa van het Driezeeëninitiatief.”

Dat initiatief verenigt twaalf lidstaten van de Europese Unie, gelegen aan of nabij de Oostzee, de Zwarte Zee en de Adriatische Zee. Het Driezeeëninitiatief strekt zich uit van Estland en Polen in het noorden tot Kroatië in het zuiden en Roemenië en Bulgarije in het oosten. Bedoeling is de samenwerking te versterken op vlak van energie, infrastructuur en veiligheid, vooral met het oog op Rusland. Vele van de leden van het initiatief ervaren Rusland als een bedreiging.

Nord Stream 2

De leden van het initiatief zijn geen voorstander van de gaspijpleiding Nord Stream 2, dat de gaslevering van Rusland naar West-Europa moet verdubbelen. De leiding gaat via de Baltische Zee naar Duitsland en omzeilt zo het oosten van Europa. De VS troffen sancties tegen bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van de leiding.