VS trekken meer dan duizend visa van Chinezen in IB

10 september 2020

02u04

Bron: ANP 0 De Verenigde Staten hebben meer dan duizend visa van Chinese staatsburgers ingetrokken. Dat meldt een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat de om visa van onder anderen studenten en onderzoekers. De visa werden donderdag lokale tijd per direct ingetrokken.

"Wij blijven legitieme studenten en geleerden uit China verwelkomen zolang zij niet bijdragen aan het doel van militaire dominantie van de Chinese Communistische Partij", aldus de reactie van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Waarnemend minister van Binnenlandse Veiligheid Chad Wolf zei woensdag dat het schrappen van de visa is bedoeld om te voorkomen dat gevoelige informatie en onderzoek in Chinese handen belandt. In een toespraak herhaalde hij Amerikaanse beschuldigingen van diefstal van intellectueel eigendom en bedrijfsspionage richting China. Wolf stelt dat China de studentenvisa misbruikt om Amerikaanse universiteiten uit te buiten.

VS en China op ramkoers

De Verenigde Staten en China liggen al geruime tijd op ramkoers met elkaar. Washington beschuldigt Peking ervan dat het niet open en eerlijk is over de herkomst van het nieuwe coronavirus. Ook liggen de twee grootmachten in de clinch over de nieuwe Chinese veiligheidswet voor Hongkong, die volgens de VS bedoeld is om het volk van de voormalige Britse kroonkolonie te onderdrukken.

President Donald Trump heeft een harde lijn tegen China tot een van zijn stokpaardjes in de verkiezingsstrijd gemaakt.