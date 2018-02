VS trekken eerste troepen uit Irak terug

05 februari 2018

16u53

Bron: Belga

Na het einde van het offensief tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) hebben de VS volgens Iraakse bronnen hun eerste troepen uit het land teruggetrokken. In totaal zullen 4.000 militairen Irak verlaten, klinkt het vandaag in militaire kringen in Bagdad. Beide landen waren het eens geworden over een reducering van de troepen, nadat IS werd verslagen. Een officiële bevestiging van de VS over de berichten is er voorlopig niet.