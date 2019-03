VS trekken award in voor journaliste die kritisch is voor Trump kv

Bron: Reuters, Foreign Policy 0 Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft “bij vergissing” aan de Finse journaliste Jessika Aro laten weten dat ze een ‘International Women of Courage Award’ zou ontvangen. Dat deelt een woordvoerder van het departement mee. hij ontkent echter dat de onderscheiding werd ingetrokken omdat de vrouw te kritisch zou zijn voor president Donald Trump.

“We maakten een fout. Die was een betreurenswaardige vergissing”, zei departementswoordvoerder Robert Palladino donderdag over de zaak. “We hebben dit individu foutief geïnformeerd dat ze geselecteerd werd als finaliste.” Het ministerie “betreurt de fout”, zei hij nog.

Russische propaganda

In haar werk legde Aro al jaren vóór de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 de Russische propagandamachine bloot. Ze werd daarvoor bestookt met pesterijen en doodsbedreigingen. De Amerikaanse ambassade in Helsinki vond dat ze een bijzondere onderscheiding verdiende en nomineerde haar voor de International Women of Courage Award.

In januari besloot het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat Aro de award zou ontvangen. Die zou haar donderdag in Washington overhandigd worden door buitenlandminister Mike Pompeo in het bijzijn van first lady Melania Trump.

Kritisch voor Trump

Het tijdschrift Foreign Policy meldt echter op gezag van bronnen binnen de Amerikaanse overheid dat het departement de onderscheiding weer introk nadat ambtenaren Aro’s berichten op sociale media onder de loep namen en vaststelden dat ze vaak erg kritisch was voor de Amerikaanse president. De medewerkers vreesden dat het geen goed idee was om iemand te bekronen die vaak kritiek uitte op Trump.

Aro bevestigt op Twitter dat dit de reden is waarom ze uitgesloten werd van de awardceremonie. Ze was verrast door de beslissing omtrent haar uitsluiting, zegt ze. “Toen ik plots geïnformeerd werd over de terugtrekking was ik ontzet en geschokt”, vertelde ze aan Foreign Policy. “De realiteit waarin politieke beslissingen of presidentiële kleinzerigheid de keuzes van vooraanstaande Amerikaanse diplomaten sturen over wiens werk aangaande mensenrechten in het openbaar mag worden genoemd en wiens werk niet, is echt eng.” De beslissing om haar onderscheiding in te trekken is een “schending van het recht op vrije meningsuiting”, reageert ze.

This unbelievable but true story is such a disgrace and violates freedom of speech. Please read and share. https://t.co/5NcQXVBGhf Jessikka Aro(@ JessikkaAro) link

