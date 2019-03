VS treft maatregelen tegen medewerkers van Internationaal Strafhof dvdh ttr

15 maart 2019

16u56

Bron: AD.nl 1 Washington heeft sancties getroffen tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Die krijgen voortaan geen visum meer om in de VS onderzoek te doen naar de handelswijze van Amerikaanse staatsburgers in Afghanistan.

Personen die voor dit doel al een inreisvergunning hadden, raken die kwijt. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vandaag gezegd. De VS hebben al lang een slechte verstandhouding met het ICC.



Het Strafhof heeft Amerikaanse soldaten en CIA-agenten beticht van foltering van gevangenen in Afghanistan. Om hoeveel verdachten het gaat, wilde Pompeo niet zeggen. Wel dreigde hij met aanvullende stappen, waaronder economische maatregelen.



De regering-Trump is vastbesloten Amerikaanse militairen en overheidsdienaren te beschermen tegen internationale strafvervolging. Vorig jaar al werden sancties in het vooruitzicht gesteld. Het ICC, dat niet wordt erkend door de VS, nam de beschuldigingen van oorlogsmisdaden echter niet terug.