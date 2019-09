VS trainen explosievenhonden om in te zetten in Jordanië. Maar daar worden ze gruwelijk mishandeld KVE

17 september 2019

12u55

Bron: The Washington Post, CNN, Judicial Watch 42 Amerikaanse explosievenhonden die worden geschonken aan buitenlandse overheden om aldaar te helpen bij het bestrijden van terrorisme, gaan ter plekke vaak door een hel. De dieren worden heel slecht verzorgd en gevoed door de lokale autoriteiten, en verliezen de wil om te werken. De mishandeling heeft in vele gevallen zelfs geleid tot de vroegtijdige dood van de honden. Op een gegeven moment waren de VS hiervan op de hoogte, maar bleven desondanks opgeleide viervoeters naar daar sturen. Dat is gebleken uit een ontluisterend rapport dat eind vorige week verscheen.

De VS hebben ondertussen al miljoenen dollars gespendeerd aan de opleiding van de explosievenhonden. De opleiding van een hond kost gemiddeld 26.000 dollar (omgerekend 23.600 euro). Daarnaast voorziet de Amerikaanse overheid 500.000 dollar (ruim 453.000 euro) per jaar aan de ontvangende landen om ‘mentors’ op te leiden die de honden moeten bijstaan. Momenteel zijn er 170 viervoeters actief in het antiterrorismeprogramma van dertien partnerlanden. Ze komen onder meer terecht in Egypte, Marokko, Jordanië, Afghanistan, Bahrein, Indonesië, Mexico en Thailand. Volgens het rapport hebben de Amerikanen echter geen procedures ingebouwd om ter plekke te waken over de gezondheid en de goede behandeling van de dieren. Met alle gevolgen van dien.

Zo ontving Jordanië 61 uitstekend getrainde honden om te worden ingezet bij antiterrorismeacties nabij de Syrische grens, maar de verzorging van de dieren liet te wensen over.

Mencey

Zo is er het geval van Mencey, een Mechelse herder die in juli 2017 in Jordanië toekwam. De driejarige hond maakte echter geen schijn van kans om zijn taak - het opsporen van bommen - uit te voeren. Mencey was het slachtoffer van ontelbare teken en zandvliegen, maar kreeg amper verzorging. Na een jaar werd de hond opnieuw overgebracht naar het centrum in Virginia waar hij zijn opleiding kreeg, maar er kon geen hulp meer baten. Daar moest de hond worden geëuthanaseerd. Minder dan een jaar nadat hij naar Jordanië was vertrokken, stierf Mencey door de nalatigheid van het land waar hij naartoe was gestuurd om het te beveiligen.

Athena

Athena, een Mechelaar van twee jaar oud, werd ondervoed in Jordanië aangetroffen door Amerikaanse functionarissen en nog tijdig naar de VS geëvacueerd waar ze kon herstellen. Maar voor Zoe liep het minder goed af. Het dier stierf aan een hitteslag nabij de Syrische grens amper een jaar na aankomst in Jordanië.

Al in 2016 werd er gewag gemaakt van de mishandeling van de honden in Jordanië, maar toch bleef de Amerikaanse overheid nog viervoeters naar daar sturen, zo stellen onderzoekers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De honden verbleven er in erbarmelijke omstandigheden. De overwerkte dieren verhongerden of werden ernstig ziek in kennels vol uitwerpselen. De dieren verloren de moed en de wil om te werken en velen onder hen stierven.

Maar dit rapport kan onmogelijk genegeerd worden. Toch weigeren de VS om het programma stop te zetten. Een Jordaanse functionaris verklaarde aan CNN dat een onderzoek naar het welzijn van de honden aan de gang was, en dat daar ook “externe partijen worden bij betrokken”.

“Jordanië neemt het welzijn van zijn explosievenhonden zeer serieus”, besloot hij. De VS hebben twee dierenartsen naar Jordanië gestuurd. Zij zullen daar minstens voor een jaar aan de slag gaan. Kostprijs: 540.000 doller (ruim 490.000 euro).

Het rapport vermeldt trouwens niet hoe het met honden in andere partnerlanden is gesteld omdat daarvoor de nodige documenten ontbreken.