VS testen hun modernste luchtafweersysteem in Israël ADN

04 maart 2019

23u34

Bron: Belga 0 Het Europese commando van de Amerikaanse strijdkrachten (Eucom) test momenteel in Israël zijn meest geavanceerde luchtverdedigingssysteem Thaad - volgens Israëlische bronnen - voor het eerst. Het gaat om een tijdelijk manoeuvre zonder verwijzing naar een specifiek recent incident.

Het systeem Thaad van het Amerikaanse wapenbedrijf Lockheed Martin kan raketten van korte en middellange afstand onderscheppen tot 150 kilometer hoogte. De raket heeft een bereik van 1.000 kilometer. Het meest moderne interceptiesysteem in de VS is al verkocht aan de Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Korea. In november stemde de Amerikaanse regering ermee in om het wapentuig te verkopen aan Saoedi-Arabië, aldus de media.



In een verklaring van Eucom klinkt het dat de training laat zien "dat Amerikaanse troepen beweeglijk zijn en snel en onvoorspelbaar op elke dreiging kunnen reageren, overal en altijd". Bovendien demonstreert het "de voortdurende paraatheid van de VS voor de regionale veiligheid van Israël."

Iran

“Het Israëlische leger ziet in deze operatie een mogelijkheid om de integratie van hooggeavanceerde Amerikaanse luchtverdedigingssystemen in de Israëlische luchtverdediging te testen”, deelde het leger mee. Israël zelf beschikt over verschillende raketafweersystemen. Het Arrow-3 systeem kan volgens Israëlische bronnen ballistische raketten buiten de atmosfeer onderscheppen en is bedoeld tegen lange- en middellange afstandsraketten, zoals bijvoorbeeld uit Iran.

Een ander systeem staat bekend als "David's Sling" of "Magic Wand". Het kan projectielen onderscheppen met een bereik van 70 tot 300 kilometer. Voor raketten met kortere afstand, zoals afgevuurd door militante Palestijnen uit de Gazastrook, gebruikt Israël het Iron Dome-systeem.