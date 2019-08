VS test kruisraket: Rusland betreurt “provocatie”, China vreest voor nieuwe wapenwedloop kg

Bron: Belga 0 Rusland hekelt de Amerikaanse rakettest van eergisteren als een "escalatie van militaire spanningen". China vreest dan weer dat de actie van de VS een nieuwe wapenwedloop gaat ontketenen. Tijdens de test lanceerde het Amerikaanse leger een kruisraket, iets dat mogelijk werd gemaakt door het einde van het Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag (INF).

Het Amerikaanse leger had zondagnamiddag een conventionele, van op de grond gelanceerde, kruisraket getest. De test gebeurde met een middellangeafstandsraket die verboden was volgens het Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Verdrag, dat in 1987 tussen Washington en Moskou gesloten werd. Maar de VS hebben zich sinds begin augustus officieel teruggetrokken uit dat verdrag.

“Provocatie”

Zowel Moskou als Peking reageren scherp op de rakettest. "We betreuren dat alles”, aldus de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken, Sergej Rjabkov. “De Verenigde Staten kiezen op een flagrante manier de weg van een escalatie van militaire spanningen, maar we geven niet toe aan de provocatie.”



De test van de kruisraket toont volgens hem ook aan dat Washington zulke systemen al langer aan het ontwikkelen is. "Er kan geen duidelijkere en meer expliciete bevestiging zijn van het feit dat de Verenigde Staten zulke systemen voor een lange tijd aan het ontwikkelen zijn, de voorbereidingen om uit het verdrag terug te trekken inbegrepen", zei Rjabkov.

Vrees voor escalatie

China laat in een reactie eveneens weten dat het de Amerikaanse rakettest betreurt. Dat de VS drie weken na het beëindigen van het INF-verdrag al overgaat tot nieuwe rakettest toont volgens Peking “de werkelijke reden” aan voor de Amerikaanse terugtrekking uit het verdrag: het verder ontwikkelen van raketten en het “strijden voor een eenzijdige militaire superioriteit”, zegt Geng Shuang, de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. De volksrepubliek vreest meer bepaald voor “een escalatie van militaire confrontaties”.