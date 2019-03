VS temperen hoop op doorbraak in handelsstrijd met China ttr

08 maart 2019

19u51

Bron: belga 0 De Verenigde Staten en China lijken verder verwijderd van een einde van hun handelsstrijd dan gedacht. Een doorbraak is nog niet in zicht en verdere gesprekken zijn nodig. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur in China, Terry Branstad, vandaag te kennen gegeven.

Een termijn voor een top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese leider Xi Jinping is nog niet vastgelegd, aldus Branstad in een interview met de ‘Wall Street Journal’.



Volgens de diplomaat zijn er ook nog geen voorbereidingen gemaakt voor zo'n topontmoeting. Beide zijden menen wel dat bij de handelsgesprekken "significante vooruitgang" geboekt is. "Er is het gevoel dat een overeenkomst zeer nabij is, maar een akkoord is nog niet bereikt", aldus Branstad, die daarmee de hoop op een snel einde van de handelsstrijd verder tempert.

De Amerikaanse president Donald Trump zei vandaag in Washington te denken dat "het goed loopt". "Als het geen zeer goede deal voor ons land wordt, dan sluiten we geen deal", aldus Trump.