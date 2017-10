VS tast nog steeds in het duister naar motief schutter Las Vegas TT

23u54

Bron: Belga 0 Photo News De politiediensten hebben nog steeds het raden naar het motief van Stephen Paddock, de man die zondagavond 58 mensen doodschoot vanuit zijn hotelkamer in het centrum van Las Vegas. Een door Islamitische Staat-geïnspireerde terreuraanslag wordt wel uitgesloten, zei ondersherrif Kevin McMahill tijdens een persconferentie.

"We hebben meer dan duizend pistes gevolgd maar hebben nog steeds geen motief", zei McMahill. Speurders hebben het privé-leven, de politieke overtuigingen, het sociaal gedrag en de financiële situatie van de schutter uitgeplozen. Maar uit niets valt af te leiden wat Paddock bezielde toen hij zondagavond het vuur opende op festivalgangers in Las Vegas. Ook Marilou Danley, de vriendin van Paddock die uit de Filipijnen werd overgevlogen, heeft geen idee waarom Paddock zo handelde.



De claim van IS dat Paddock in naam van de terreurorganisatie handelde, lijkt volgens de ondersherrif ongegrond. "We weten dat IS de aanslag heeft opgeëist maar we zien geen enkel verband", aldus nog McMahill.