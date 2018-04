VS: "Stuur Arabische troepen naar Syrië" HA

17 april 2018

09u57

De Amerikaanse regering hengelt naar militaire steun van de Arabische landen, om na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen stabiliteit in Syrië te brengen. Dat schrijft de kant Wall Street Journal op haar website.

Volgens het artikel werd onder meer bij Saoedi-Arabie, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte gepolst naar hun bereidheid om militairen naar het noordoosten van Syrië te sturen. Het is de bedoeling dat ze daar de Amerikaanse soldaten zullen vervangen. Washington zou de Arabische landen ook al om miljarden dollars hebben gevraagd om het noorden van Syrië te steunen bij de wederopbouw.

De Amerikaanse president Donald Trump had al voorzichtig naar zijn voornemen verwezen toen hij de westerse aanval op Syrië van vrijdagnacht bekendmaakte. "We hebben onze partners gevraagd om een grotere verantwoordelijkheid op te nemen voor de beveiliging van hun eigen regio, inclusief een grotere financiële bijdrage", stond toen in een mededeling van het Witte Huis.

Trump had begin april aangekondigd dat hij de zowat 2.000 Amerikaanse soldaten "zeer binnenkort" wil terugtrekken uit Syrië, nu de terroristische organisatie IS (Islamitische Staat) daar zo goed als verslagen is. Verschillende van zijn adviseurs hadden daarop hun bezorgdheid geuit, omdat ze vrezen dat een te snelle terugtrekking uit het land een vacuüm kan creëren dat de weg kan vrijmaken voor nieuwe extremistische groepen.

Een woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad in Washington weigert te reageren op de informatie in Wall Street Journal.