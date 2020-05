VS sturen ‘verdachte’ Chinese studenten weg RL

28 mei 2020

17u19

Bron: ANP, Reuters 1 De Verenigde Staten zijn van plan de visa in te trekken van Chinese studenten van wie de regering denkt dat ze banden hebben met het leger in China. Die stap zou 3.000 tot 5.000 studenten kunnen treffen, meldden Amerikaanse media donderdag.

Belangrijkste doel van de maatregel is het tegenwerken van spionage en diefstal van intellectueel eigendom. Volgens een bron binnen de Amerikaanse regering, maken sommige Chinese studenten zich daar aan schuldig. De studenten die door de maatregel hun visum verliezen, zullen het land moeten verlaten. Degenen die zich nog buiten de VS zijn, komen niet meer binnen.

In de VS studeren ongeveer 360.000 Chinezen, wat de Amerikaanse economie jaarlijks circa 14 miljard dollar (12,6 miljard euro) oplevert. Een aanzienlijk deel van dit bedrag bestaat uit lesgelden. De regering verwacht dan ook dat onderwijsinstellingen zullen protesteren tegen de maatregel.

Hoewel ambtenaren al maanden aan invoering van de maatregel werkten, komt de stap kort nadat een speciale ‘veiligheidswet’ voor Hongkong en Macau door het Chinese Volkscongres werd aangenomen. Die wet maakt het mogelijk dat China strenger de orde gaat handhaven in de twee autonome regio's en dat zint de Verenigde Staten helemaal niet. Het is een extra bron van spanning in de relatie tussen de twee grootmachten, naast de conflicten over handelsbelangen en de bestrijding van de coronapandemie.

Lees ook:

Het is niet allemaal Trumps schuld: de drie kampen in het Witte Huis die coronabeleid tot een chaos maakten (+)

Liegt China over coronacijfers? Gelekte militaire database kan duidelijkheid brengen

WHO: “Coronavirus heeft zich wereldwijd verspreid omdat landen er niet in zijn geslaagd het samen te bestrijden”