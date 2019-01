VS sturen soldaten naar Congo om hun landgenoten te beschermen IB

05 januari 2019

02u27

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben zo'n tachtig militairen naar Libreville in Gabon gestuurd, om bij een uitbraak van geweld in de Democratische Republiek Congo hun landgenoten en diplomatieke gebouwen te beschermen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Congres hierover ingelicht.

In het communiqué van Trump wordt gevreesd voor gewelddadige betogingen in Congo, na de verkiezingen van afgelopen zondag.

De Amerikaanse soldaten beschikken over gevechtsuitrusting en zullen ook een beroep kunnen doen op bijstand vanuit de lucht. Ze kunnen ingezet worden in Gabon, in de Democratische Republiek Congo en in buurland Congo-Brazzaville. Het aantal troepen kan indien nodig uitgebreid worden. Ze blijven zolang de veiligheidssituatie dat vereist, klinkt het.

“Oppositiekandidaat Fayulu gewonnen”

Het is nog wachten op de uitslag van de presidentsverkiezingen van afgelopen zondag in Congo. Normaal zouden de eerste resultaten ten laatste zondag door de kiescommissie worden bekendgemaakt, al is uitstel nog mogelijk. Intussen raakte bekend dat oppositiekandidaat Fayulu volgens de bisschoppenconferentie de verkiezingen zou hebben gewonnen.

De opvolger van Joseph Kabila zou normaal gezien op 18 januari de eed afleggen.