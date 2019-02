VS sturen opnieuw soldaten naar grens met Mexico IB

07 februari 2019

01u25

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse ministerie van Defensie stuurt een 250-tal soldaten van Arizona naar een grensovergang in Texas, nadat er meldingen kwamen van een grote groep migranten die op weg is van het zuiden naar het noorden van Mexico.

Het Pentagon stuurt de soldaten naar de Eagle Pass. Het gaat om militair personeel, medisch personeel en ingenieurs die de douanediensten moeten bijstaan.

Het online politieke platform Animal Politico meldde gisteren dat een migrantenkaravaan van 1.600 mensen in Mexico aangekomen was in grensstad Piedras Negras, aan de overkant van de grens bij Eagle Pass.

Een andere karavaan met 3.800 mensen bevindt zich in de zuidelijke Mexicaanse staat Chiapas. De VS hebben recent het aantal militairen aan de grens met Mexico verder opgetrokken.

Zondag kondigde Defensie in de VS aan 3.750 soldaten te zullen sturen naar de regio.