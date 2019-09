VS sturen militairen en Patriot-raketten naar Saudi-Arabië kv

26 september 2019

21u15

Bron: Belga, ANP 0 De Verenigde Staten zullen ongeveer tweehonderd soldaten en Patriot-raketten naar Saudi-Arabië sturen "in het licht van de recente aanvallen" die Washington Teheran toedicht, zo heeft het Pentagon vandaag bekendgemaakt.

"Deze ontplooiing versterkt de luchtverdediging en verdediging van het koninkrijk tegen raketten", zei woordvoerder Jonathan Hoffman. Hij riep "andere landen" op "bij te dragen aan een internationale inspanning om de defensie van Saudi-Arabië op te voeren".

De VS rusten Saoedi-Arabië tevens uit met vier radarsystemen. Daarbovenop lopen voorbereidingen voor het sturen van meer mankracht en uitrusting voor het geval dit nodig zou zijn.



Het Pentagon beklemtoonde vandaag dat er reeds een “beduidende aanwezigheid” van Amerikaanse soldaten in de regio is.

Saudi-Arabië werd bijna twee weken geleden getroffen door een zware luchtaanval gericht tegen twee oliefaciliteiten. Daardoor moest noodgedwongen ongeveer vijf procent van de wereldwijde olieproductie stop worden gezet. Vermoedelijk zit Iran achter de aanval.



