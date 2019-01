VS sturen geen delegatie naar economische top Davos vanwege shutdown LVA HA

18 januari 2019

01u03

Bron: ANP, AD.nl, Belga 0 De Verenigde Staten sturen definitief geen delegatie naar het World Economic Forum in Davos dat van 22 tot en met 25 januari wordt gehouden. Namens president Trump zouden de Amerikaanse ministers Steven Mnuchin (Financiën), Michael Pompeo (Buitenlandse Zaken) en Wilbur Ross (Economische Zaken) naar het Zwitserse wintersportoord afreizen. Maar de gedeeltelijke sluiting van Amerikaanse overheidsinstanties houdt hen thuis.

Trump zou aanvankelijk zelf aanwezig zijn bij het economisch congres in Davos, maar zegde eerder deze maand al af. Als reden werd de nog altijd voortdurende shutdown opgegeven. Om dezelfde reden is de delegatie nu in zijn geheel teruggetrokken, meldde het Witte Huis gisteren.

“Steun van ministers”

“In verband met de 800.000 overheidsmedewerkers die niet betaald krijgen en om verzekerd te zijn van de steun van zijn ministers indien nodig, is door de president besloten geen delegatie naar Davos te sturen”, aldus perschef Sarah Sanders.



Trump trok gisteren eveneens een streep door een officiële reis van Democrate Nancy Pelosi naar ons land, Egypte en Afghanistan. Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, moet eerst met geld over de brug komen voor de grensmuur, liet Trump in een snerende brief verstaan.

Klimaat

Op het World Economic Forum buigt de top van de internationale politiek, het bedrijfsleven en de wetenschap zich over de belangrijkste maatschappelijke en economische problemen.



Dit jaar staan klimaatgerelateerde onderwerpen hoog op de agenda, zoals extreem weer, klimaatverandering en natuurrampen, maar ook datafraude en cyberaanvallen. In de coulissen zal het vooral gaan over de zaken die de grote afwezigen bezig houden: de handelsoorlog tussen Trump en de Chinese president Xi, de brexitproblemen van May en de EU en de dreigende economische stagnatie.

Voor ons land reizen premier Charles Michel en Vlaams minister-president Geert Bourgeois naar Davos. Ook koning Filip en koningin Mathilde zullen er present tekenen.