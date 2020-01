VS sturen diplomatieke boodschap naar Iran: “Wreek jullie op een proportionele manier” HLA

04 januari 2020

15u33

Bron: Belga 0 Washington heeft er via diplomatieke weg bij Iran op aangedrongen om "proportioneel" te reageren op de dood van Qassem Soleimani, de leider van de Iraanse Quds-brigade. Dat heeft de Iraanse commandant Ali Fadavi van de Revolutionaire Garde volgens de staatsmedia verklaard.

Fadavi zegt dat de VS vrijdagmorgen de boodschap aan Iran hebben laten bezorgen. "Als jullie je willen wreken, wreek jullie dan op een proportionele manier", zo zou in de boodschap staan.

De Amerikanen bevinden zich niet in positie om te beslissen wat de Iraanse respons zal zijn, verklaart Fadavi in een reactie. Hij stelt dat de VS zich morgen verwachten aan "stevige wraak", die niet enkel van Iran zal komen, maar ook van bondgenoten uit het Midden-Oosten.

Zwitserland

De communicatie tussen beide landen verliep via Zwitserland, omdat de VS en Iran geen diplomatieke betrekkingen onderhouden. Zwitserland bevestigt dat het vrijdag een boodschap van de VS heeft doorgespeeld aan Teheran, maar wil niets zeggen over de inhoud van dat bericht. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif had vrijdag ook al laten verstaan dat Zwitserland via een gezant "een belachelijke boodschap van de Amerikanen" had overgebracht.