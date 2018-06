VS sturen 1.600 immigranten naar gevangenissen Redactie

08 juni 2018

07u58

De Amerikaanse autoriteiten brengen ongeveer 1600 immigranten onder in federale gevangenissen, waar ze de behandeling van hun zaak kunnen afwachten. Functionarissen zeggen tegen persbureau Reuters dat het de eerste keer is dat opgepakte mensen die het land illegaal zijn binnengekomen op zo'n grote schaal in federale gevangenissen worden ondergebracht.

Vijf federale gevangenissen zullen tijdelijk mensen die wachten op hun rechtszaak opvangen. Eén gevangenis in Victorville in Californië maakt zich op om duizend migranten op te nemen. Immigratiedienst ICE meldt dat het besluit is genomen om "te kunnen voldoen aan de vraag naar aanvullende detentieruimte voor immigranten.''

In april van dit jaar werden zo'n 51.000 mensen opgepakt bij de zuidelijke grens van de Verenigde Staten, tegen 16.000 in dezelfde maand vorig jaar. Onder de vorige president Barack Obama mochten veel immigranten hun rechtszaken in vrijheid afwachten of werden ze ondergebracht in ICE-detentiecentra of lokale gevangenissen.

Critici zetten vraagtekens bij het besluit immigranten onder te brengen in federale gevangenissen. "Een hoog percentage van de ICE-gedetineerden heeft geen strafblad en is kwetsbaar in een gevangenis'', zei een voormalige topmedewerker van de immigratiedienst. Hij waarschuwde dat medewerkers van federale detentiecentra gewend zijn met geharde criminelen om te gaan.