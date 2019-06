VS sturen 1.000 extra militairen naar Midden-Oosten na “vijandig gedrag” Iran KVDS

18 juni 2019

07u41

Bron: Sky News, Fox News 4 Buitenland De Verenigde Staten hebben aangekondigd dat ze 1.000 extra manschappen naar het Midden-Oosten sturen. Ze doen dat na een incident met twee olietankers afgelopen donderdag nabij de Straat van Hormoez. De VS beweren dat Iran de schepen aanviel.

De Verenigde Staten pakten al uit met video- en fotomateriaal dat moet bewijzen dat Iran achter de incidenten zit. Ze spreken van “vijandig gedrag” van de Iraanse Revolutionaire Garde.

Defensieve doeleinden

“De recente Iraanse aanvallen bevestigen de betrouwbare en geloofwaardige informatie die we eerder kregen over vijandig gedrag van de Iraanse troepen en hun bondgenoten ten opzichte van de Amerikaanse manschappen in de regio”, meldt dienstdoend Amerikaans minister van Defensie Patrick Shanahan. Hij drukte er ook op dat de extra troepen voor “defensieve doeleinden” bestemd waren.





Volgens Iran hebben de VS geen hard bewijs dat het land betrokken was bij de aanvallen van 13 juni.





Duitsland maant intussen aan tot voorzichtigheid en pleit voor een helder beeld van wat er gebeurd is voor er een vergelding komt, die verregaande implicaties kan hebben in het Midden-Oosten.

Bekijk ook:

Bewijst deze video dat Iran aanslag op olietankers pleegde?