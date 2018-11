VS stemmen tegen VN-resolutie die Israël bekritiseert voor Golan-bezetting kv

16 november 2018

22u05

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben vandaag voor het eerst tegen de resolutie van de Verenigde Naties gestemd die Israël wegens de bezetting van de Golanhoogvlakte veroordeelt. Normaal gezien onthoudt Washington zich bij de jaarlijkse stemming.

Naast de VS stemde alleen Israël zelf tegen, terwijl 151 landen zich achter de resolutie schaarden en 14 andere zich onthielden. De Amerikaanse ambassadrice bij de VN, Nikki Haley, bestempelde de resolutie vandaag als "nutteloos". "De resolutie is duidelijk bevooroordeeld tegen Israël", luidde het voorts.

De tekst stelt onder meer dat het gezag van Israël in de Golanhoogten ongeldig is en dat de bezetting "een flagrante overtreding van het internationaal recht" is. De Golan werd in 1967 door Israël veroverd op Syrië en later ook geannexeerd.