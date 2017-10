VS stemmen tegen VN-resolutie die doodstraf wegens homoseksualiteit verbiedt België was één van de acht landen die de resolutie indienden Luc Beernaert

07u51

Bron: newnownext.com, The Independent 1 BELGA Het Brusselse stadhuis in de kleuren van de holebivlag, vorig jaar als hulde aan de slachtoffers van de schietpartij in een homonachtclub in Orlando. De Verenigde Staten hebben tegen een resolutie gestemd waarmee de Verenigde Naties paal en perk willen stellen aan de toepassing van de doodstraf wegens homoseksualiteit. De resolutie werd door onder meer ons land ingediend en het verbod werd in de schoot van de Mensenrechtenraad van de VN goedgekeurd. Dit ondanks de tegenstemmen van dertien landen waaronder naast de VS ook China, Irak en Saoedi-Arabië.

De VS steunden twee - geweigerde - amendementen die Rusland had ingediend en waarin stond dat de doodstraf niet noodzakelijk een schending van de mensenrechten inhoudt en dat de doodstraf geen vorm van foltering is maar daar in sommige gevallen wel toe kan leiden. De VS onthielden zich bij de stemming van het door Saoedi-Arabië ingediende amendement dat stelde dat alle landen het recht hebben om hun eigen wetten en straffen uit te vaardigen.

De VS steunden het Russische amendement dat stelde dat de doodstraf niet noodzakelijk een schending van de mensenrechten inhoudt

De internationale holebi-organisatie ILGA noemde de amendementen "een poging om de impact van het verbod te verslappen". Ondanks dertien tegenstemmen, waaronder die van de VS, werd het verbod in Genève goedgekeurd met 27 van de 47 stemmen van de leden van de Mensenrechtenraad.

Zes landen

Momenteel passen zes landen de doodstraf wegens homoseksualiteit toe: Iran, Saoedi-Arabië, Soedan, Yemen, Nigeria en Somalië. Ook in de door Islamitische Staat bezette gebieden in Irak en Syrië wordt de doodstraf wegens homoseksualiteit toegepast. In vijf andere landen is de doodstraf wegens homoseksualiteit technisch toegelaten maar wordt ze niet uitgevoerd.

"Het is buitensporig dat er honderden miljoenen mensen in staten wonen waar ze kunnen geëxecuteerd worden om de persoon van wie ze houden", stelt Renato Sabbadini, directeur van ILGA. "Dit is een historisch moment waarop de internationale gemeenschap publiekelijk onderstreept dat er een eind moet komen aan deze gruwelwetten".

Protest tegen afschaffing doodstraf

Heather Nauert, woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, verklaart aan The Independent: "De persberichten over deze materie zijn misleidend. Zoals onze vertegenwoordiger in de Mensenrechtenraad eerder zei, zijn de VS teleurgesteld dat we tegen deze resolutie moeten stemmen. We hadden gehoopt op een evenwichtige en inclusieve resolutie die de standpunten van staten die de doodstraf nog toepassen, zoals de VS, beter zou weerspiegelen. De VS stemden tegen deze resolutie omdat ze de doodstraf in alle vormen veroordeelt en oproept om de doodstraf uiteindelijk af te schaffen".

De VS stemden tegen deze resolutie omdat ze de doodstraf in alle vormen veroordeelt en oproept om de doodstraf uiteindelijk af te schaffen Woordvoerster Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken

"De VS veroordelen ondubbelzinnig de toepassing van de doodstraf voor gedragingen zoals homoseksualiteit, godslaster, overspel en afvalligheid. Wij vinden niet dat dergelijk gedrag gecriminaliseerd moet worden en zeker niet dat volgens het internationaal recht de doodstraf moet kunnen toegepast worden voor dergelijk gedrag".

De dertien staten die tegen de resolutie stemden zijn Botswana, Burundi, Egypte, Bangladesh, China, India, Irak, Japan, Qatar, Saoedi-Arabië, de VS en de Verenigde Arabische Emiraten. De resolutie werd ingediend door acht landen die holebirechten prioritair achten: België, Benin, Costa Rica, Frankrijk, Mexico, Moldavië en Zwitserland. Ze werd gesteund door onder meer het Verenigd Koninkrijk, Congo, Kirgizië en Bolivië.