VS stellen twee Chinese ‘overheidshackers’ in staat van beschuldiging

KVE

20 december 2018

20u06

Bron: Belga

Twee Chinese computerhackers die verbonden zouden zijn aan de Chinese inlichtingendiensten, zijn in de Verenigde Staten in staat van beschuldiging gesteld. De twee zouden netwerken in de VS en andere westerse landen geviseerd hebben om vertrouwelijke commerciële en technische informatie te stelen. Dat meldt de BBC.