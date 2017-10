VS stellen prototypes van grensmuur voor TK

07u22

Bron: Belga 0 AFP Het Amerikaanse agentschap voor douane en grensbescherming (CBP) heeft vandaag officieel de acht prototypes van de door Donald Trump beloofde grensmuur met Mexico voorgesteld. Die zullen vanaf volgende maand gedurende dertig tot zestig dagen uitgebreid worden getest en geëvalueerd, luidt het in een mededeling.

In totaal kregen 6 aannemers tussen 300.000 en 500.000 dollar per ontwerp om 8 prototypes te maken. Ze kregen exact een maand tijd voor de bouw van een stuk muur van ruim 9 meter hoog. Die zullen binnenkort gedurende 1 à 2 maanden worden getest.



"Kan erover geklommen worden? Kan eronder gegraven worden? Is het bestand tegen gereedschap?", aldus de nummer twee van de CBP, Ronald Vitiello. Het agentschap zal daarbij onder meer tekeergaan met voorhamers, branders, pikhouwelen en elektrische boren. De resultaten van de testperiode zullen ook de tijdlijn voor de bouw van de grensmuur bepalen, die nog steeds niet gefinancierd is.

Volgens Vitiello zal er overigens niet noodzakelijk een winnaar uit de bus komen. Het kan zijn dat het agentschap opteert voor een combinatie van de verschillende ontwerpen.



Belofte maakt veel schulden

De bouw van een muur langs de ruim 3.000 kilometer lange grens tussen de Verenigde Staten en Mexico was een van de centrale verkiezingsbeloftes van Donald Trump. Daarmee wil hij illegale immigratie en drugshandel tegengaan. Het totale kostenplaatje voor een dergelijke muur wordt geraamd op tientallen miljarden dollars.



Trump heeft altijd verzekerd dat hij Mexico zou laten opdraaien voor de kosten, maar de Mexicaanse regering heeft al herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat zij geen cent zullen betalen. In juli keurde het Huis van Afgevaardigden, het lagerhuis van het Congres, nog een begrotingswet voor 2018 goed die voorziet in 1,6 miljard dollar voor de bouw van een deel van de grensmuur. Verwacht wordt dat de tekst in de Senaat heel wat tegenstand zal krijgen.