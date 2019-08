VS stellen extra importheffing op reeks Chinese producten uit KVDS

13 augustus 2019

16u14

Bron: Belga, Reuters 0 De Verenigde Staten hebben de invoering van een bijkomende importheffing van 10 procent op een reeks Chinese producten uitgesteld van 1 september naar 15 december.

Dat meldt het kantoor van de handelsvertegenwoordiger van de Verenigde Staten. Het zou onder meer gaan om producten zoals laptops en smartphones, maar ook om videogameconsoles, speelgoed en kleren.

Topoverleg

De extra importheffing zou normaal gezien begin volgende maand van kracht worden, maar dat zal nu dus drie maanden later zijn.





Volgens de Chinezen is er dinsdag bovendien weer topoverleg geweest tussen de Chinese vicepremier Liu He en de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin. Dat gebeurde via de telefoon. Een nieuw gesprek is gepland over twee weken.