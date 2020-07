VS stappen officieel uit Wereldgezondheidsorganisatie kv

07 juli 2020

20u50

Bron: Belga, CNN 8 De VS hebben trekken zich officieel terug uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Amerikaans president Donald Trump kondigde eind mei, midden in de coronapandemie, al aan dat zijn land wilde breken met de WHO. Einde juni had de WHO nog laten weten dat er nog geen officiële brief was toegekomen om de samenwerking te beëindigen. Dat is ondertussen gebeurd, bevestigt het Witte Huis. Ook de Verenigde Naties bevestigen dat ze op de hoogte werden gesteld van de geplande exit.



De VS hebben de secretaris-generaal van de Verenigde Naties per brief officieel op de hoogte gesteld van hun terugtrekking uit de WHO met ingang vanaf 6 juli 2021. De volledige terugtrekkingsprocedure zal dus een jaar in beslag nemen. VN-secretaris-generaal António Guterres beoordeelt momenteel samen met de WHO of de voorwaarden voor een dergelijke intrekking van het lidmaatschap vervuld zijn.

Trump beschuldigt de WHO ervan te laat te hebben gewaarschuwd voor het risico van het coronavirus. Hij zegt ook dat de WHO onder controle staat van de Chinese overheid, ook al betaalt China lagere bijdragen aan de organisatie dan de Verenigde Staten. Trump stelde ook de in Genève gevestigde organisatie mee verantwoordelijk voor het hoge aantal doden, om zo de kritiek af te leiden van zijn eigen beleid, waarbij hij het coronavirus aanvankelijk afdeed als een “hoax” en een ongevaarlijk griepje. Echte maatregelen van de Amerikaanse overheid om de verspreiding van het virus in te dijken, bleven bijgevolg te lang uit en dat kwam de president duur te staan. Het virus sloeg hard toe in de VS, waar het aantal besmettingen in veel staten nog steeds blijven stijgen. Trump werd verweten te weinig te hebben gedaan en te laat te hebben ingegrepen tegen het virus.

Verontrustend

De beslissing zal ongetwijfeld kritiek krijgen uit zowel Republikeinse als Democratische hoek. Gezondheidsexperts, volksvertegenwoordigers en wereldleiders uitten immers al hun bezorgdheid omtrent Trumps plan om de Amerikaanse steun aan de WHO in te trekken, zeker nu de strijd tegen het coronavirus nog volop woedt.

Indien Trump in november de presidentsverkiezingen zou verliezen, kan de terugtrekking gezien de lange duur van de procedure wel nog ongedaan gemaakt worden.

De WHO is niet de eerste internationale organisatie waarmee Trump niet hoog oploopt. Zo trok hij de Amerikaanse financiële bijdrage aan de NAVO al meermaals in twijfel, trok hij de VS terug uit het klimaatakkoord van Parijs en het nucleaire akkoord met Iran en is hij erg kritisch voor de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

De Verenigde Staten zijn sinds 21 juni 1948 lid van de WHO. In de resolutie van het Amerikaanse Congres over de toetreding tot de WHO staat dat de Verenigde Staten zich het recht voorbehouden om zich terug te trekken mits inachtneming van een opzegtermijn van twaalf maanden. Vereist is ook dat de Verenigde Staten alle uitstaande bijdragen aan de WHO betaald hebben.

