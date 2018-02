VS: "Soedan houdt opposanten en militanten in onmenselijke omstandigheden gevangen" mvdb

15 februari 2018

18u59

Bron: Belga 1 In Soedan zijn honderden opposanten en militanten gearresteerd en in "onmenselijke" omstandigheden gevangen gezet, zo heeft de Amerikaanse ambassade in Khartoem vandaag verontrust gereageerd.

Sinds begin januari heeft de politie in meerdere steden van het Afrikaanse land sporadische betogingen tegen de prijsstijgingen neergeslagen. Meerdere oppositieleiders en mensenrechtenactivisten zijn gearresteerd. Ook journalisten die verslag uitbrachten over de manifestaties, belandden in de cel, het merendeel van hen is evenwel weer vrijgelaten.

Volgens de Amerikaanse ambassade in Khartoem zitten vele van de gearresteerde politici, militanten en gewone burgers gevangen in "onmenselijke en onterende omstandigheden". Zij hebben geen toegang tot hun advocaat of familie.

Onder de arrestanten is er onder meer de nummer twee van de belangrijkste oppositiepartij al-Oemma, Mokhtar al-Khatib.

De uitlatingen van de ambassade vielen in een periode van toenadering tussen Washington en Khartoem, nadat de VS in oktober een twintig jaar oud embargo tegen Soedan hadden opgeheven.

Ook Europese ambassades in de Soedanese hoofdstad hebben tot de vrijlating van manifestanten opgeroepen.