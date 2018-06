VS sluiten 1600 illegale immigranten op in gevangenissen kv

07 juni 2018

23u55

Bron: Reuters 0 De Amerikaanse autoriteiten zullen zo'n 1600 immigranten die werden gearresteerd door de immigratiedienst opsluiten in gevangenissen. Dat meldt Reuters vandaag. Het is de eerste keer dat de VS illegale immigranten op grote schaal achter de tralies zetten.

Een woordvoerster van de Amerikaanse immigratie- en douanedienst ICE bevestigde aan Reuters dat vijf federale gevangenissen tijdelijk immigranten zullen opnemen in afwachting van hun immigratiehoorzitting. Onder hen bevinden zich ook potentiële asielzoekers. Een gevangenis in Victorville, Californië zal 1000 mensen opnemen.

De gevangenisvakbonden vrezen echter dat de toestroom van extra gedetineerden de veiligheid in de gevangenissen in het gedrang brengt en dat er onvoldoende personeel is. Vakbondsleiders in de staten Californië, Texas en Washington vertelden aan Reuters dat ze weinig tijd kregen om zich voor te bereiden op het grote aantal extra gevangenen.

"De Amerikaanse Immigratie- en Douanehandhaving (ICE) probeert tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar bijkomende opvangplaatsen voor immigranten, zowel op korte als op lang termijn", omwille van een stijging in het aantal mensen dat de grens oversteekt en het nultolerantiebeleid van het Amerikaanse ministerie van Justitie", verklaarde ICE-woordvoerster Dani Bennett.