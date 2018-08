VS schrappen verbod op pesticiden die bijen doden TTR

04 augustus 2018

15u44

04 augustus 2018

De Amerikaanse regering heeft een einde gemaakt aan de maatregel waarmee in de natuurgebieden het gebruik verboden werd van pesticiden die verantwoordelijk zouden zijn voor de achteruitgang van de bijenpopulatie. Dat melden verschillende internationale media vandaag. Ook wordt de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen mogelijk gemaakt in tientallen beschermde natuurgebieden waar aan landbouw mag worden gedaan.

De afschaffing van het verbod op neonicotinoïden werd meegedeeld in een memo van de Amerikaanse Fish and Wildlife Service, schrijft The Hill. In de tekst worden meer dan vijftig natuurgebieden genoemd waar de nieuwe regeling voortaan van kracht is. De regering-Trump maakt daarmee een maatregel ongedaan die vier jaar geleden nog door zijn voorganger Barack Obama werd ingevoerd.

Het verbod op neonicotinoïden werd destijds ingesteld omdat de pesticiden verantwoordelijk zouden zijn voor een forse achteruitgang van het bijenbestand. Ook vlinders en andere bestuivers zouden door het gebruik van de pesticiden bedreigd worden.Daarnaast wordt in diezelfde natuurgebieden voortaan ook de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen toegelaten.

Greg Sheehan, vicedirecteur van de Fish and Wildlife Service, zegt in een reactie dat het gebruik van de genetisch gemanipuleerde gewassen moet bijdragen tot een "maximalisering van de productie". De pesticiden zouden dan weer vereist kunnen zijn "om de nodige landbouwactiviteiten uit te voeren". Hij benadrukt dat het opheffen van het verbod niet betekent dat de pesticiden en de ggo's voortaan in al die natuurgebieden gebruikt worden. Voortaan zal het gebruik ervan "geval per geval" bekeken worden.