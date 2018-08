VS schorten plannen over militaire manoeuvres met Zuid-Korea niet meer op Redactie

28 augustus 2018

19u18

Bron: Belga 0 Na het gebrek aan vooruitgang bij de inspanningen om de nucleaire ontwapening van Noord-Korea, heeft de Amerikaanse regering beslist om de militaire manoeuvres met Zuid-Korea niet langer meer te bevriezen. "We hebben momenteel geen plannen om verdere oefeningen op te schorten", zei minister van Defensie Jim Mattis tijdens een persconferentie in het Pentagon.

De Amerikaanse president Donald Trump had minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vorige week de opdracht gegeven om zijn geplande bezoek aan Noord-Korea te annuleren.

"Ik heb het gevoel dat we onvoldoende vooruitgang boeken bij de denuclearisering van Noord-Korea", had Trump vorige vrijdag als reden getweet.

Pompeo had eerder aangekondigd dat hij samen met de nieuw benoemde gezant voor Noord-Korea, Stephen Biegun, naar Noord-Korea zou reizen en daar gesprekken zou voeren om de doelstelling van Trump kracht bij te zetten. Als een reden voor de gebrekkige vooruitgang noemde Trump de aarzelende ondersteuning uit China.

Trump had op 12 juni tijdens een historische top in Singapore de Noord-Koreaanse heerser Kim Jong Un ontmoet. Mattis noemde die bijeenkomst een vooruitgang. Maar hij voegde eraan toe dat het duidelijk was dat dit een "lange en uitdagende inspanning" zou zijn.