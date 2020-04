VS schorten financiering WHO op IB

15 april 2020

01u20

Bron: ANP, Belga 1 De Verenigde Staten zetten voorlopig de financiering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stop vanwege de manier waarop die organisatie de coronapandemie aanpakt. Dat zei president Donald Trump dinsdag (lokale tijd) op een persconferentie in het Witte Huis.

Volgens Trump heeft de WHO de ernst van de uitbraak van het virus in China verdoezeld. Het longvirus dook daar in december voor het eerst op in de stad Wuhan. "De uitbraak had ingeperkt kunnen worden bij de bron met zeer weinig doden", zei de president. "Zoveel doden zijn veroorzaakt door hun fouten."

De VN-organisatie heeft "gefaald in haar basisplicht" en moet "verantwoordelijk worden gehouden", stelde Trump. De Amerikaanse financiering aan de WHO wordt volgens de president opgeschort in afwachting van een evaluatie van het WHO-optreden in de coronapandemie.

De VS zijn de grootste financierder van de WHO. Vorig jaar bedroeg de Amerikaanse bijdrage circa 400 miljoen dollar.

Bekijk hier hoe de WHO reageerde op de eerdere dreiging van Trump om de financiering te stoppen:



