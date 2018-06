VS scheiden tweeduizend migrantenkinderen van ouders jv

16 juni 2018

07u23

Bron: dpa 2 De Verenigde Staten hebben sinds midden april tweeduizend kinderen van hun ouders gescheiden, omdat die illegaal de grens waren overgestoken met Mexico. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken in Washington bekend. De regering-Trump begon in het voorjaar met zijn nultolerantiebeleid tegenover migranten die illegaal het land binnenkwamen via Mexico.

Het ministerie zegt dat tussen 19 april en 31 mei 1.995 kinderen, die vergezeld werden door 1.940 volwassenen, aan de grens tegengehouden zijn. Het is een gangbare norm bij strafvervolging dat kinderen niet samen met hun ouders opgesloten worden. Ze worden in speciale inrichtingen of bij pleegfamilies ondergebracht. Baby's daarentegen worden niet van hun moeder gescheiden.

De autoriteiten hebben nu dus twee mogelijkheden: ofwel de mensen zonder papieren onderscheppen en bestraffen, ofwel ze laten inreizen. Oppositieleidster Nancy Pelosi noemde de aanpak "beschamend".

President Donald Trump beweert op zijn beurt dat Pelosi's Democraten een wetswijziging die voorziet in een oplossing voor migrantenkinderen verhinderd hebben.

Slavernij

Justitieminister Jeff Sessions kwam inmiddels onder vuur te liggen nadat hij uit de bijbel had geciteerd om het optreden tegen migranten te rechtvaardigen. "Ik zou u kunnen verwijzen naar apostel Paulus en zijn duidelijk en wijs gebod (...) dat het nodig is om de wetten van de regering te gehoorzamen, want het is God die ze uitgevaardigd heeft om orde te garanderen", zei Sessions.

Dezelfde bijbelverzen werden gebruikt om de slavernij in het zuiden te rechtvaardigen.