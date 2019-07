VS sanctioneren legerchefs Myanmar om etnische zuiveringsacties IB

17 juli 2019

02u34

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan een legerchef en drie andere Myanmarese militaire verantwoordelijken voor de "etnische zuivering" van Rohingya-moslims. Dat meldt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vandaag in een mededeling.

De bevelhebber van het leger, Min Aung Hlaing, zijn nummer twee Soe Win en twee generaals Than Oo en Aung Aung, mogen de VS niet binnen, net zoals hun naaste familie, klinkt het.

"De Amerikaanse regering is de eerste die publiekelijk optreedt tegen de verantwoordelijken van het leger van Myanmar", verklaart Pompeo. "We hebben voor deze individuen gekozen op basis van geloofwaardige informatie over de betrokkenheid van deze leiders bij ernstige mensenrechtenschendingen.”

Genocide

De minister van Buitenlandse Zaken is ook "bezorgd" omdat de Myanmarese regering "de daders niet verantwoordelijk heeft gehouden" voor het geweld. Meer dan 740.000 Rohingya waren in 2017 gevlucht naar het naburige Bangladesh door het aanhoudende geweld van het Myanmarese leger, dat VN-onderzoekers een "genocide" noemden.

Pompeo, die sprak over "etnische zuivering", veroordeelde in zijn mededeling ook de vrijlating van de soldaten die verantwoordelijk zijn voor een bloedbad op Rohingya-moslims. Min Aung Hlaing liet hen "na amper enkele maanden" in mei vrij.

De aanklager van het Internationaal Strafhof ICC zal een onderzoek instellen naar de vermeende deportatie van Rohingya-moslims door Myanmar naar Bangladesh. Dat kan beschouwd worden als een misdrijf tegen de menselijkheid.