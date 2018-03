VS: "Rusland verantwoordelijk voor vergiftiging Russische dubbelspion" jv

14 maart 2018

21u04

Bron: afp 1 Rusland is "verantwoordelijk" voor de vergiftiging van de vroegere Russische spion Sergej Skripal in Groot-Brittannië. Dat heeft de Amerikaanse VN-ambassadrice Nikki Haley tijdens een door Londen gevraagde spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gezegd.

"Wij denken dat Rusland verantwoordelijk is", zei Haley, eraan toevoegend dat het "geen geïsoleerd incident is". "Wij praten hier over het gebruik van chemische wapens door een lid van de (Veiligheids)Raad op het territorium van een ander lid van de Raad", aldus de Amerikaanse ambassadrice volgens het Britse SkyNews.

"De VS zijn absoluut solidair met het Verenigd Koninkrijk", zei de Amerikaanse diplomate. "Indien we niet meteen concrete maatregelen nemen om dit nu aan te pakken, zal Salisbury (de Engelse plaats waar Skripal en zijn dochter vergiftigd zijn gevonden) niet de laatste plaats zijn waar we scheikundige wapens gebruikt zien.... Dit is een bepalend moment", zei Haley volgens een tweet van het NBC News.

Zonder rechtstreeks een Russische verantwoordelijkheid aan de kaak te stellen zegde de Franse VN-ambassadeur François Delattre ook "de volledige steun" aan en "totale solidariteit van Frankrijk" met Londen toe.

De Russische "ontkenning, afleiding en bedreigingen" zullen Groot-Brittannië niet afschrikken, zei de Britse ambassadeur Jonathan Allen. "Er is geen alternatieve conclusie dan dat de Russische staat verantwoordelijk is voor de poging tot moord" en voor het "bedreigen van het leven van andere Britse burgers in Salisbury".

"Wij spreken niet de taal van ultimatums", zei de Russische ambassadeur Vassilly Nebenzia in verband met de deadline die de Britse premier Theresa May had gesteld voor een antwoord van Moskou. De Russische diplomaat zei dat May een "hysterische atmosfeer" heeft geschapen door Rusland te beschuldigen.

Moskou heeft niettemin het Foreign Office een nota gestuurd met de vraag om stalen van de scheikundige substantie te sturen en om een gezamenlijk onderzoek te vragen, zei Nebenzia. "Wij zijn beleefd".

Hij suggereerde dat Sherlock Holmes misschien beter geplaatst zou zijn om het onderzoek te voeren dan Scotland Yard.