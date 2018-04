VS: "Rusland en Syrië vertragen inspecteurs om plaats van gasaanval schoon te maken" IB

20 april 2018

02u05

Bron: Belga 0 De regering van president Donald Trump heeft vandaag gezegd dat het "geloofwaardig" bewijs heeft dat Rusland en Syrië samenwerken om internationale inspecteurs "te vertragen en te weigeren", zodat ze de locatie van de vermoedelijke gifgasaanval kunnen schoonmaken.

"We veronderstellen dat Russische functionarissen hebben samengewerkt met het Syrische regime om de locaties van de vermoedelijke aanvallen schoon te maken en belastend bewijs van het gebruik van chemische wapens te verwijderen", zei Heather Nauert, woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze sprak van een "poging om hun eigen geënsceneerd onderzoek te voeren".

Vermoedelijke aanval met chemische wapens

Inspecteurs van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) kwamen zaterdag in Damascus aan. Hun doel is de vermoedelijke aanval met chemische wapens op 7 april in Douma te onderzoeken, een stad dicht bij Damascus die in handen was van de rebellen. Bij de vermoedelijke aanval kwamen veertig personen om. De inspecteurs hebben enkel de opdracht na te gaan dat er gifgas is gebruikt. Ze mogen geen verantwoordelijken aanduiden.

"Geloofwaardige informatie"

Nauert zei gisteren dat de VS kan bevestigen dat het OPCW-team nog steeds geen toegang heeft tot Douma. "We hebben geloofwaardige informatie die aangeeft dat Russische functionarissen samenwerken met het Syrische regime om de inspecteurs de toegang tot Douma te weigeren en te vertragen", aldus Nauert.