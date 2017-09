VS ruimt chemische wapens op in Panama ESA

De Verenigde Staten zijn volgens de Panamese autoriteiten begonnen met het vernietigen van een voorraad chemische wapens uit de Tweede Wereldoorlog, die decennia geleden in Panama werden achtergelaten.

"De operatie voor het vernietigen van chemische wapens op het eiland San José begon midden september", zei Farah Urrutia, de directrice juridische zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse experts werken momenteel samen met hun Panamese collega's, voegde ze toe.



De operatie wordt gefinancierd door Washington, en gebeurt onder de vlag van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Die internationale organisatie identificeerde in 2002 acht bommen, die nu zullen vernietigd worden.



Amerika had militaire bases in Panama van 1914, toen het Panamakanaal aangelegd werd, tot in 1999. Het Amerikaanse leger deed op het San José-eiland testen met mosterdgas, fosfor en andere producten om eventueel te gebruiken tijdens de Vietnamoorlog en de Tweede Wereldoorlog.



Volgens een voorlopig OPCW-rapport zijn "vier van de acht geïdentificeerde bommen succesvol vernietigd", zei Urrutia. "Er werd geen aantastingen aan de gezondheid, veiligheid of milieu waargenomen."





