VS ronden kaap van zes miljoen coronabesmettingen

31 augustus 2020

Bron: Belga 0 In de Verenigde Staten is de kaap van de zes miljoen coronabesmettingen overschreden. Dat meldt de New York Times zondag plaatselijke tijd.

Het laatste miljoen besmettingen werd geregistreerd over een periode van 22 dagen. Om van 4 naar 5 miljoen besmettingen te gaan waren eerder in de VS 16 dagen nodig, aldus de krant.

Het aantal positieve tests vermindert in de VS sinds eind juli. Het aantal overlijdens nadert er de 200.000, maar de dagelijkse overlijdens liggen een stuk lager dan bij de piek in de lente.

De Verenigde Staten zijn het zwaarst getroffen land ter wereld, met bijna een kwart van de wereldwijd 25 miljoen geregistreerde coronabesmettingen.